Мозаика в интерьере

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Использование мозаики сделает ваш интерьер интересным и неповторимым. Стены покрытые мозаикой приобретают уникальную и сложную текстуру которая наверняка добавит много очков к восприятию вашего интерьера.
Чаще всего мозаика используется в ванной комнате или на кухне. Однако не стоит ограничиваться лишь этим. Существует огромное количество видов мозаики созданных специально для спален, гостиных, прихожих и других комнат. Они сделают ваш интерьер по настоящему неповторимым.
Мозаика идеально подходит для использования в ванных комнатах и душевых. Здесь ее можно использовать как отдельно, так и в сочетании с керамической плиткой, добиваясь наиболее интересных сочетаний.