Мозаика в интерьере

Чаще всего мозаика используется в ванной комнате или на кухне. Однако не стоит ограничиваться лишь этим. Существует огромное количество видов мозаики созданных специально для спален, гостиных, прихожих и других комнат. Они сделают ваш интерьер по настоящему неповторимым.