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Мозаика в интерьере

Использование мозаики сделает ваш интерьер интересным и неповторимым. Стены покрытые мозаикой приобретают уникальную и сложную текстуру которая наверняка добавит много очков к восприятию вашего интерьера.

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Мозаика в гостиной

Чаще всего мозаика используется в ванной комнате или на кухне. Однако не стоит ограничиваться лишь этим. Существует огромное количество видов мозаики созданных специально для спален, гостиных, прихожих и других комнат. Они сделают ваш интерьер по настоящему неповторимым.

Смотреть мозаику для гостиных

Мозаика в ванной

Мозаика идеально подходит для использования в ванных комнатах и душевых. Здесь ее можно использовать как отдельно, так и в сочетании с керамической плиткой, добиваясь наиболее интересных сочетаний.

Смотреть мозаику для ванных

Применение

Мозаика может использоваться практически в любой части вашего интерьера,

Мозаика для ванной

Для бани, сауны, хамама

Мозаика для кухни

Мозаика для гостиной

Мозаика для бассейна

Мозаика для душевой

Мозаика для пола

Мозаика для спальни

Материалы

Обычно мозаику делают из стекла или натурального мрамора. Но есть и другие варианты...,

Мозаика из камня

Стеклянная мозаика

Смеси из стекла и камня

Мозаика с авантюрином

Керамическая мозаика

Мозаика из ракушки

Мозаика с металлом

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